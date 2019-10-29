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Трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» обыграть «Пеликанс»

Трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» обыграть «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 134:123.

В составе победителей трипл-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 передач оформил Дрэймонд Грин. Дабл-дабл из 26 очков и 11 передач собрал Стефен Карри.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Брэндона Ингрэма.

В следующем матче «Пеликанс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Голден Стэйт» встретится с «Финикс Санз».

В параллельной игре «Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:112.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Хэйс - 19, Уильямс - 16, Александер-Уолкер - 15, Болл - 12, Харт - 12, Джексон - 9, Окафор - 6, Редик - 5, Мелли - 2, Холидей, Фэйворс, Мур
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Расселл - 24, Ли - 23, Грин - 16, Пул - 13, Робинсон - 12, Спеллмен - 8, Пэскелл - 8, Крисс - 4, Эванс, Боумен
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Уэстбрук - 21, Такер - 17, Капела - 15, Гордон - 10, Хаус - 9, Риверс - 4, Клемонс, Кларк, Маклемор, Сефолоша, Чендлер, Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 22, Шрёдер - 22, Галлинари - 17, Пол - 15, Ноэль - 15, Диалло - 9, Адамс - 6, Базли - 3, Надер - 3, Паттон, Фергюсон, Бертон, Мускала
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