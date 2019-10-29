Трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» обыграть «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 134:123.

В составе победителей трипл-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 передач оформил Дрэймонд Грин. Дабл-дабл из 26 очков и 11 передач собрал Стефен Карри.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Брэндона Ингрэма.

В следующем матче «Пеликанс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Голден Стэйт» встретится с «Финикс Санз».

В параллельной игре «Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:112.