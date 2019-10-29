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29 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Финикс»

29 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась со счётом 96:95 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, который набрал 29 очков. Донован Митчелл записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Девин Букер, записав в свой актив 21 очко. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Рики Рубио.

Таким образом, «Финикс» потерпел второе поражение за последние три матча. «Юта» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Юта Джаз» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
95 : 96
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 21, Убре - 18, Картер - 15, Бэйнс - 12, Камински - 10, Рубио - 10, Шарич - 4, Джонсон - 3, Окобо, Диалло, Эйтон, Бриджес
Юта Джаз: Богданович - 29, Митчелл - 25, Гобер - 15, Грин - 8, О'Нил - 7, Мудиэй - 6, Инглс - 3, Ньянг - 2, Конли - 1, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Дэвис
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