29 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась со счётом 96:95 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, который набрал 29 очков. Донован Митчелл записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Девин Букер, записав в свой актив 21 очко. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Рики Рубио.

Таким образом, «Финикс» потерпел второе поражение за последние три матча. «Юта» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Юта Джаз» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».