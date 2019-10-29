Результаты матчей НБА за 28 октября 2019 года

В ночь с 28 на 29 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), на счету которого 36 очков, 13 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 105:103 в пользу «Сиксерс».
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал первую победу в сезоне, на выезде переиграв «Нью-Орлеан Пеликанс». Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») сделал трипл-дабл: 16 очков, 17 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 134:123 в пользу «Уорриорз».
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Джеймс Харден («Хьюстон») набрал 40 очков, собрал 3 подбора и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 116:112 в пользу «Рокетс».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Шарлотт Хорнетс». На счету Кавая Леонарда («Клипперс») 30 очков, 7 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 111:96 в пользу «Клипперс».
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