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Результаты матчей НБА за 28 октября 2019 года

Результаты матчей НБА за 28 октября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 28 на 29 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), на счету которого 36 очков, 13 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 105:103 в пользу «Сиксерс».

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал первую победу в сезоне, на выезде переиграв «Нью-Орлеан Пеликанс». Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») сделал трипл-дабл: 16 очков, 17 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 134:123 в пользу «Уорриорз».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Джеймс Харден («Хьюстон») набрал 40 очков, собрал 3 подбора и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 116:112 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Шарлотт Хорнетс». На счету Кавая Леонарда («Клипперс») 30 очков, 7 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 111:96 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
96 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Вуд - 19, Драммонд - 18, Кеннард - 14, Браун - 11, Роуз - 10, Моррис - 8, Снелл - 8, Галлоуэй - 6, Фрейзер - 2, Мейкер, Томас, Михайлюк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Уоррен - 19, Тёрнер - 16, Брогдон - 15, Холидэй - 6, Макконнел - 6, Лиф - 6, Самнер - 5, Холидей, Сэмпсон, Макдермотт, Джонсон, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Портис - 28, Барретт - 19, Нокс - 14, Рэндл - 13, Моррис - 10, Робинсон - 10, Эллингтон - 8, Пэйтон - 3, Нтиликина, Трир, Браздейкис, Дотсон, Гибсон
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Картер - 20, Маркканен - 18, Янг - 15, Портер - 7, Уайт - 5, Арчидиаконоу - 5, Данн - 3, Корнет - 2, Саторански - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 25, Коллинс - 16, Хантер - 14, Фернанду - 11, Бембри - 7, Хаертер - 6, Паркер - 6, Лень - 5, Картер - 4, Реддиш - 4, Джонс - 3, Тёрнер - 2, Уоллес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Ричардсон - 14, Харрис - 13, Симмонс - 13, Милтон - 9, Тибулл - 8, Хорфорд - 5, Эннис - 3, О'Куинн - 2, Коркмаз - 2, Скотт, Нето, Бёрк
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Сиакам - 24, Ванвлит - 14, Ануноби - 12, Марк Газоль - 10, Ибака - 9, Пауэлл - 4, Маккоу - 3, Буше - 2, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Томас
Орландо Мэджик: Айзек - 24, Фурнье - 18, Фульц - 13, Росс - 11, Огастин - 10, Амину - 7, Бамба - 5, Вучевич - 5, Гордон - 2, Картер-Уильямс, Берч, Ивунду, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Хилл - 19, Коннотон - 17, Бледсо - 14, Мэттьюз - 14, Адетокунбо - 14, Корвер - 9, Ильясова - 3, Лопес - 2, Дивинченцо, Уилсон, Браун
Кливленд Кавальерс: Секстон - 18, Кларксон - 17, Томпсон - 17, Лав - 15, Нэнс - 15, Осман - 10, Гарлэнд - 9, Деллаведова - 5, Портер - 4, Кук - 2, Найт, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Хэйс - 19, Уильямс - 16, Александер-Уолкер - 15, Болл - 12, Харт - 12, Джексон - 9, Окафор - 6, Редик - 5, Мелли - 2, Холидей, Фэйворс, Мур
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Расселл - 24, Ли - 23, Грин - 16, Пул - 13, Робинсон - 12, Спеллмен - 8, Пэскелл - 8, Крисс - 4, Эванс, Боумен
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Уэстбрук - 21, Такер - 17, Капела - 15, Гордон - 10, Хаус - 9, Риверс - 4, Клемонс, Кларк, Маклемор, Сефолоша, Чендлер, Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 22, Шрёдер - 22, Галлинари - 17, Пол - 15, Ноэль - 15, Диалло - 9, Адамс - 6, Базли - 3, Надер - 3, Паттон, Фергюсон, Бертон, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Уайт - 21, Олдридж - 15, Форбс - 14, Миллз - 12, Гэй - 8, Мюррей - 7, Белинелли - 7, Poeltl - 2, Уокер, Мету, Лайлз, Кэрролл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Макколлум - 27, Худ - 11, Саймонс - 10, Лябисье - 10, Уайтсайд - 8, Хезонья - 8, Толливер - 5, Бэйзмор - 3, Трент-мл., Литтл
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
94 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Холмс - 24, Фокс - 20, Барнс - 12, Бьелица - 12, Ариза - 9, Богданович - 6, Хилд - 5, Дедмон - 4, Джозеф - 2, Феррелл, Джеймс, Габриэль, Суониган
Денвер Наггетс: Маррей - 18, Харрис - 17, Бартон - 13, Пламли - 10, Миллсэп - 9, Грант - 9, Йокич - 9, Бисли - 8, Моррис - 6, Крэйг - 2, Портер, Вандербилт, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
95 : 96
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 21, Убре - 18, Картер - 15, Бэйнс - 12, Камински - 10, Рубио - 10, Шарич - 4, Джонсон - 3, Окобо, Диалло, Эйтон, Бриджес
Юта Джаз: Богданович - 29, Митчелл - 25, Гобер - 15, Грин - 8, О'Нил - 7, Мудиэй - 6, Инглс - 3, Ньянг - 2, Конли - 1, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Л. Уильямс - 23, Харрелл - 19, Шамет - 16, Зубац - 7, Харклесс - 5, Беверли - 5, Грин - 3, Паттерсон - 3, Робинсон, Уолтон, Мэнн, Кабенгеле
Шарлотт Хорнетс: Розир - 17, Монк - 15, Грэм - 14, Зеллер - 14, Вашингтон - 11, Бийомбо - 10, Бриджес - 8, Бэйкон - 5, Уильямс - 2, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
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