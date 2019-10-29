Куртинайтис рассказал, как будут действовать «Химки» в матче с «Панатинаикосом»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал о плане на игру с «Панатинаикосом» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч «Химки» — «Панатинаикос» состоится сегодня, 29 октября, и начнётся в 20:00 мск.
По словам Куртинайтиса, главная задача «Химок» — сдержать лидера греческого клуба Ника Калатеса.
«Наша тактика должна заключаться в скорости, контроле игры, и надо постараться как можно больше мучить Калатеса. В нападении часто играть против их лидера, а в защите — сдваиваться на нём.
Надо сыграть так же уверенно, как с «Баварией». В Мюнхене мы организовали отрыв и контролировали свою игру во всех четвертях. Это признак команды, которая имеет высокое мастерство», — цитируют Куртинайтиса «Известия».
После четырёх туров регулярного чемпионата Евролиги на счету «Химок» три победы и одно поражение.
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