Моргунов: ЦСКА и без Клайберна замахнётся на победу в Евролиге

Глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов, чемпион Европы 2007 года, выступавший за ЦСКА с 1993 по 1997 и с 2001 по 2002 год, прокомментировал травму форварда «армейцев» Уилла Клайберна, который получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче четвёртого тура Евролиги с «Альбой» и выбыл на долгий срок.
«Травма Клайберна, безусловно, заметная потеря для ЦСКА. Это ключевой игрок, который умеет взять на себя игру и добиться результата своими нестандартными действиями.
Но не стоит забывать, что ЦСКА в первую очередь силён как команда. Лишний раз они доказали это в нынешнем сезоне, когда, лишившись де Коло, Хиггинса и Родригеса, продолжают быть на ведущих ролях в Европе. Поэтому без Уилла им будет тяжелее, но они наверняка продолжат идти к защите чемпионского титула. Будет интересно посмотреть, какой окажется ротация», — приводят слова Моргунова «Известия».
Завтра, 30 октября, ЦСКА в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги дома сыграет с «Олимпиакосом».
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