Итудис обеспокен жёстким графиком ЦСКА

Завтра, 30 октября, ЦСКА проведёт матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» на домашней арене примут «Олимпиакос». В преддверии противостояния главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отдал должное сопернику, а также выразил обеспокоенность тяжёлым графиком своей команды.
«Не так давно „Олимпиакос“ поменял главного тренера, а также подписал контракт с двумя новыми игроками, это говорит об амбициях команды. Да, начало сезона для них выдалось не лучшим, но клуб с таким духом и опытом нельзя недооценивать. Мы должны подойти ко встрече со всей серьёзностью и помнить, что у нас впереди тяжёлое расписание. Нам предстоит провести спаренную неделю в Евролиги и три игры за шесть дней, в том числе одну в Единой лиге ВТБ», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
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