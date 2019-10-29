Итудис обеспокен жёстким графиком ЦСКА

Завтра, 30 октября, ЦСКА проведёт матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» на домашней арене примут «Олимпиакос». В преддверии противостояния главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отдал должное сопернику, а также выразил обеспокоенность тяжёлым графиком своей команды.

«Не так давно „Олимпиакос“ поменял главного тренера, а также подписал контракт с двумя новыми игроками, это говорит об амбициях команды. Да, начало сезона для них выдалось не лучшим, но клуб с таким духом и опытом нельзя недооценивать. Мы должны подойти ко встрече со всей серьёзностью и помнить, что у нас впереди тяжёлое расписание. Нам предстоит провести спаренную неделю в Евролиги и три игры за шесть дней, в том числе одну в Единой лиге ВТБ», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.