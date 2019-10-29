Источник: Крис Пол хочет обмена в «Милуоки Бакс»

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол хочет перехода в «Милуоки Бакс», рассказал журналист Райан Руссилло на подкасте у обозревателя Эдриана Войнаровски, сообщает Clutch Points.

«Я слышал, что он хочет перехода в „Милуоки Бакс“. Конечно, всем хочется выступать вместе с Яннисом Адетокунбо», — сказал Руссилло.

Крис Пол стал игроком «Оклахома-Сити Тандер» летом 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие во всех четырёх матчах команды, в которых набирал 13,3 очка, собирал 4,5 подбора и совершал 3,3 передачи в среднем.

Пол — четвёртый номер драфта 2005 года. Он считается одним из сильнейших разыгрывающих последнего десятилетия, но тем не менее за годы карьеры пока так и не сумел завоевать чемпионский титул.