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Источник: Крис Пол хочет обмена в «Милуоки Бакс»

Источник: Крис Пол хочет обмена в «Милуоки Бакс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол хочет перехода в «Милуоки Бакс», рассказал журналист Райан Руссилло на подкасте у обозревателя Эдриана Войнаровски, сообщает Clutch Points.

«Я слышал, что он хочет перехода в „Милуоки Бакс“. Конечно, всем хочется выступать вместе с Яннисом Адетокунбо», — сказал Руссилло.

Крис Пол стал игроком «Оклахома-Сити Тандер» летом 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие во всех четырёх матчах команды, в которых набирал 13,3 очка, собирал 4,5 подбора и совершал 3,3 передачи в среднем.

Пол — четвёртый номер драфта 2005 года. Он считается одним из сильнейших разыгрывающих последнего десятилетия, но тем не менее за годы карьеры пока так и не сумел завоевать чемпионский титул.

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