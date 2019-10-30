«Барселона» подготовила майку для Кевина Дюранта

Форвард «Бруклин Нетс», один из ведущих баскетболистов в НБА в последние несколько лет Кевин Дюрант признался, что под занавес карьеры хотел бы попробовать свои силы в Европе. В частности, он выразил желание провести один сезон в составе «Барселоны». В испанской команде не пропустили такое громкое заявление Дюранта и уже успели подготовить для него майку с 35-м номером.

«Привет, Кевин! Вот твоя майка «Барселоны». На тот случай, если твоя сумасшедшая мечта станет сумасшедшей реальностью», — такой подписью сопровождено фото на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

Соответствующий твит можно увидеть на странице каталонцев в социальной сети.

Напомним, в прошлом Дюрант дважды становился чемпионом НБА и признавался MVP финала НБА.