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«Барселона» подготовила майку для Кевина Дюранта

«Барселона» подготовила майку для Кевина Дюранта
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Бруклин Нетс», один из ведущих баскетболистов в НБА в последние несколько лет Кевин Дюрант признался, что под занавес карьеры хотел бы попробовать свои силы в Европе. В частности, он выразил желание провести один сезон в составе «Барселоны». В испанской команде не пропустили такое громкое заявление Дюранта и уже успели подготовить для него майку с 35-м номером.

«Привет, Кевин! Вот твоя майка «Барселоны». На тот случай, если твоя сумасшедшая мечта станет сумасшедшей реальностью», — такой подписью сопровождено фото на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

Соответствующий твит можно увидеть на странице каталонцев в социальной сети.

Напомним, в прошлом Дюрант дважды становился чемпионом НБА и признавался MVP финала НБА.

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