«Милан» на выезде обыграл «Альбу», АСВЕЛ справился с «Басконией»

В Евролиге завершился первый игровой день пятого тура регулярного чемпионата. В Берлине местная «Альба» принимала «Милан». Немецкая команда уверенно провела первую половину встречи и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 33:26. Во второй половине поединка гости здорово прибавили в атаке и, набрав за четверть 27 очков, вышли вперёд — 53:50. В заключительные десять минут матча подопечным Мессины удалось удержать преимущество, благодаря чему они одержали победу — 81:78.
Лучшим в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 17 очков. У «Альбы» 20 баллов на счету Пэйтона Сивы.
В ещё одном матче дня АСВЕЛ на домашней арене обыграл «Басконию» — 66:63. Лучшим в составе коллектива из Франции стал Тони Жекири, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. У «Басконии» 17 баллов записал в актив Торнике Шенгелия.
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