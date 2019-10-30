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«Милан» на выезде обыграл «Альбу», АСВЕЛ справился с «Басконией»

«Милан» на выезде обыграл «Альбу», АСВЕЛ справился с «Басконией»
Баскетбол / Евролига 0

В Евролиге завершился первый игровой день пятого тура регулярного чемпионата. В Берлине местная «Альба» принимала «Милан». Немецкая команда уверенно провела первую половину встречи и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 33:26. Во второй половине поединка гости здорово прибавили в атаке и, набрав за четверть 27 очков, вышли вперёд — 53:50. В заключительные десять минут матча подопечным Мессины удалось удержать преимущество, благодаря чему они одержали победу — 81:78.

Лучшим в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 17 очков. У «Альбы» 20 баллов на счету Пэйтона Сивы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
29 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
78 : 81
Олимпия Милан
Милан, Италия
Альба: Сива - 20, Гедрайтис - 18, Сикма - 9, Херманнссон - 7, Тиман - 7, Маттиссек - 4, Гиффей - 3, Шнайдер - 3, Кавано - 3, Огбе - 2, Нноко - 2, Масон
Олимпия Милан: Родригес - 17, Скола - 14, Недович - 12, Мицов - 9, Roll - 8, Тарчевски - 7, Гудайтис - 5, Делла Валле - 3, Чинчиарини - 3, Уайт - 3, Biligha, Мораскини

В ещё одном матче дня АСВЕЛ на домашней арене обыграл «Басконию» — 66:63. Лучшим в составе коллектива из Франции стал Тони Жекири, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. У «Басконии» 17 баллов записал в актив Торнике Шенгелия.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
66 : 63
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Jekiri - 16, Бако - 11, Diot - 10, Лайти - 9, Strazel - 9, Jackson - 4, Kahudi - 3, Ломаж - 2, Jean-Charles - 2, Тейлор, Галлью, Нуа
Баскония: Шенгелия - 17, Фалл - 11, Вильдоса - 9, Гарино - 6, Стаускас - 5, Эрик - 4, Генри - 3, Дженнинг - 3, Диоп - 2, Шилдс - 2, Полонара - 1, Гонсалес
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