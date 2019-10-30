Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27).

Таким образом, «Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение подряд.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Тайлер Хироу, который набрал 29 очков. По 21 очку набрали Горан Драгич и Джимми Батлер. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джон Коллинс, который записал в свой актив 30 очков.

В следующем матче «Майами Хит» вновь сыграет с «Атлантой Хоукс», но уже на стадионе «Стэйт Фарм-Арена».