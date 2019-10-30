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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Атланту»

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27).

Таким образом, «Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение подряд.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Тайлер Хироу, который набрал 29 очков. По 21 очку набрали Горан Драгич и Джимми Батлер. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джон Коллинс, который записал в свой актив 30 очков.

В следующем матче «Майами Хит» вновь сыграет с «Атлантой Хоукс», но уже на стадионе «Стэйт Фарм-Арена».

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 29, Горан Драгич - 21, Батлер - 21, Адебайо - 17, Нанн - 17, Леонард - 3, Уинслоу - 2, Сильва - 2, Окпала, Джонс, Олиник, Хаслем, Робинсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 30, Паркер - 12, Бембри - 9, Хаертер - 8, Картер - 7, Уоллес - 6, Реддиш - 6, Янг - 5, Хантер - 4, Лень - 4, Фернанду - 3, Джонс - 3
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