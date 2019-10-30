Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27).
Таким образом, «Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение подряд.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Тайлер Хироу, который набрал 29 очков. По 21 очку набрали Горан Драгич и Джимми Батлер. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джон Коллинс, который записал в свой актив 30 очков.
В следующем матче «Майами Хит» вновь сыграет с «Атлантой Хоукс», но уже на стадионе «Стэйт Фарм-Арена».
- 30 октября 2019
-
06:40
-
05:16
-
01:13
-
00:16
- 29 октября 2019
-
23:28
-
22:25
-
21:51
-
21:29
-
20:51
-
19:15
-
18:36
-
17:12
-
16:07
-
14:55
-
13:40
-
12:45
-
11:30
-
10:27
-
08:52
-
08:09
-
08:00
-
06:25
-
05:52
-
05:33
-
05:17
-
04:52
-
00:27
-
00:20
- 28 октября 2019
-
23:27
-
22:51
-
21:04
-
19:52
-
18:51
-
17:09
-
15:40