Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась со счётом 106:109 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов оформил Кристапс Порзингис. По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер.

В составе проигравшей команды трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов на свой счёт записал Уилл Бартон. 23 очка в свой актив записал Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение за последние четыре игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче Денвер Наггетс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Даллас Маверикс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».



