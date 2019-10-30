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Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Далласом»

Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась со счётом 106:109 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов оформил Кристапс Порзингис. По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер.

В составе проигравшей команды трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов на свой счёт записал Уилл Бартон. 23 очка в свой актив записал Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение за последние четыре игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче Денвер Наггетс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Даллас Маверикс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Миллсэп - 23, Бартон - 19, Харрис - 16, Маррей - 16, Йокич - 10, Пламли - 7, Бисли - 7, Моррис - 6, Крэйг - 2, Портер, Вандербилт, Грант, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Клебер - 14, Хардуэй-младший - 14, Финни-Смит - 12, Райт - 12, Дончич - 12, Брансон - 11, Порзингис - 10, Карри - 10, Джексон - 10, Пауэлл - 4, Ли, Бареа, Марьянович
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