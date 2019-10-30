Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась со счётом 106:109 в пользу гостей.
В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов оформил Кристапс Порзингис. По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер.
В составе проигравшей команды трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов на свой счёт записал Уилл Бартон. 23 очка в свой актив записал Пол Миллсэп.
Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение за последние четыре игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.
В следующем матче Денвер Наггетс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Даллас Маверикс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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