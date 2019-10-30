40 очков и 20 подборов Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:91.
В составе победителей дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов оформил Энтони Дэвис. Леброн Джеймс записал в свой актив 23 очка.
В составе проигравшей команды дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Йонас Валанчюнас. 13 очков набрал Грейсон Аллен.
Таким образом, «Лейкерс» одержали третью победу подряд. «Мемфис» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Мемфис Гриззлиз» встретится с «Финикс Санз».
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Джеймс - 23, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 12, Макги - 10, Грин - 8, Кук - 7, Дэниэлс - 5, Ховард - 2, Карузо, Horton-Tucker, Дадли
Мемфис Гриззлиз: Морант - 16, Валанчюнас - 14, Аллен - 13, Кларк - 10, Краудер - 9, Брукс - 8, Хилл - 8, Джексон - 7, Джонс - 4, Андерсон - 2, Мелтон, Кабокло, Гудурич
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