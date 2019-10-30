40 очков и 20 подборов Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:91.

В составе победителей дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов оформил Энтони Дэвис. Леброн Джеймс записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Йонас Валанчюнас. 13 очков набрал Грейсон Аллен.

Таким образом, «Лейкерс» одержали третью победу подряд. «Мемфис» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Мемфис Гриззлиз» встретится с «Финикс Санз».