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Результаты матчей НБА за 29 октября 2019 года

Результаты матчей НБА за 29 октября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 29 на 30 октября мск состоялось три матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» дома победил «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Тайлер Хирро, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 112:97 в пользу «Майами».

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Денвер Наггетс». Кристапс Порзингис («Даллас») сделал дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Итоговый счёт — 109:106 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке расправился с «Мемфис Гриззлиз». Энтони Дэвис («Лейкерс») набрал 40 очков, собрал 20 подборов и отдал 2 передачи, а на счету его партнёра Леброна Джеймса 23 очка, 2 подбора и 8 передач. Окончательный счёт — 120:91 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 29, Горан Драгич - 21, Батлер - 21, Адебайо - 17, Нанн - 17, Леонард - 3, Уинслоу - 2, Сильва - 2, Окпала, Джонс, Олиник, Хаслем, Робинсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 30, Паркер - 12, Бембри - 9, Хаертер - 8, Картер - 7, Уоллес - 6, Реддиш - 6, Янг - 5, Хантер - 4, Лень - 4, Фернанду - 3, Джонс - 3
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Миллсэп - 23, Бартон - 19, Харрис - 16, Маррей - 16, Йокич - 10, Пламли - 7, Бисли - 7, Моррис - 6, Крэйг - 2, Портер, Вандербилт, Грант, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Клебер - 14, Хардуэй-младший - 14, Финни-Смит - 12, Райт - 12, Дончич - 12, Брансон - 11, Порзингис - 10, Карри - 10, Джексон - 10, Пауэлл - 4, Ли, Бареа, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Джеймс - 23, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 12, Макги - 10, Грин - 8, Кук - 7, Дэниэлс - 5, Ховард - 2, Карузо, Horton-Tucker, Дадли
Мемфис Гриззлиз: Морант - 16, Валанчюнас - 14, Аллен - 13, Кларк - 10, Краудер - 9, Брукс - 8, Хилл - 8, Джексон - 7, Джонс - 4, Андерсон - 2, Мелтон, Кабокло, Гудурич
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