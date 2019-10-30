Результаты матчей НБА за 29 октября 2019 года

В ночь с 29 на 30 октября мск состоялось три матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» дома победил «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Тайлер Хирро, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 112:97 в пользу «Майами».

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Денвер Наггетс». Кристапс Порзингис («Даллас») сделал дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Итоговый счёт — 109:106 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке расправился с «Мемфис Гриззлиз». Энтони Дэвис («Лейкерс») набрал 40 очков, собрал 20 подборов и отдал 2 передачи, а на счету его партнёра Леброна Джеймса 23 очка, 2 подбора и 8 передач. Окончательный счёт — 120:91 в пользу «Лейкерс».