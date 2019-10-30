«Енисей» разгромил «Содертелье». Хог оформил дабл-дабл

Красноярский «Енисей» на домашней площадке переиграл шведский «Содертелье» в матче второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Красноярцы с первой четверти захватили преимущество на паркете, поведя в счёте с разницей в шесть очков к первому перерыву. Во второй четверти командам не удалось выявить сильнейшего, и на перерыв команды ушли при счёте 50:44 в пользу красноярцев.



Вторая половина встречи прошла под диктовку «Енисея» — в третьей четверти хозяева паркета увеличили преимущество до 10 очков, а в заключительном игровом отрезке «Енисей» довёл счёт до разгромного. Итог встречи — 99:78 (25:19, 25:25, 22:18, 27:16) в пользу красноярцев.



Самым результативным игроком матча в составе «Енисея» стал Дэвион Берри, набравший 21 очко. Дастин Хог оформил дабл-дабл, набрав 13 очков и совершив 15 подборов.