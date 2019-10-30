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ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги, дома уступив «Олимпиакосу»

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги, дома уступив «Олимпиакосу»
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА дома уступил «Олимпиакосу» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» удачно начали встречу, поведя в счёте к первому перерыву — 24:18. Однако уже во втором игровом отрезке греческой команде удалось отыграться и выйти вперёд. Выиграв десятиминутку с разницей «+10», они вышли вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 43:39 в пользу ЦСКА.

Третья четверть прошла в равной борьбе, и определение победителя решалось в заключительной десятиминутке, в которой сильнее оказался «Олимпиакос». Итоговый счёт встречи — 84:79 (18:24, 25:15, 21:21, 20:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Пол, набравший 20 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 22 очка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
79 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Джеймс - 22, Хайнс - 19, Хиллиард - 17, Курбанов - 7, Воронцевич - 5, Бейкер - 3, Боломбой - 2, Фойгтман - 2, Хаккетт - 2, Ухов, Антонов, Стрелниекс
Олимпиакос: Пол - 20, Пантер - 16, Принтезис - 11, Черри - 9, Спанулис - 8, Кузминскас - 8, Рабит - 8, Милутинов - 2, Везенков - 2, Болдуин, Кониарис, Папаниколау
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