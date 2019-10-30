ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги, дома уступив «Олимпиакосу»

Московский ЦСКА дома уступил «Олимпиакосу» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» удачно начали встречу, поведя в счёте к первому перерыву — 24:18. Однако уже во втором игровом отрезке греческой команде удалось отыграться и выйти вперёд. Выиграв десятиминутку с разницей «+10», они вышли вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 43:39 в пользу ЦСКА.



Третья четверть прошла в равной борьбе, и определение победителя решалось в заключительной десятиминутке, в которой сильнее оказался «Олимпиакос». Итоговый счёт встречи — 84:79 (18:24, 25:15, 21:21, 20:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Пол, набравший 20 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 22 очка.