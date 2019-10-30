Бросок Макколлума с сиреной принёс УНИКСу выездную победу над «Дарушшафакой»

Казанский УНИКС вырвал победу у «Дарушшафаки» в матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Казанцы успешно начали матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в пять очков. Однако уже во второй десятиминутке стамбульцы смогли почувствовать себя увереннее и к большому перерыву вышли вперёд — 39:37.
Третья четверть осталась за УНИКСом — они выиграли игровой отрезок с разницей в четыре очка и вышли вперёд, оставив решение исхода о победителе матча на последнюю четверть. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, за секунду до сирены счёт на табло был 77:77, однако бросок с сиреной Эрика Макколлума принёс казанцам волевую победу — 79:77 (26:21, 11:18, 25:21, 17:17).
В составе победителей отличился Джеффери Морган, набравший 18 очков. Джонни Гамильтон набрал 14 очков в составе «Дарушшафаки».
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