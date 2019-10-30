19 очков Понитки помогли «Зениту» в овертайме переиграть «Жальгирис»

Санкт-петербургский «Зенит» одержал вторую победу в Евролиге, обыграв в пятом туре регулярного чемпионата «Жальгирис» в овертайме. Встреча проходила в Каунасе.



Хозяева паркета уверенно начали матч, выиграв первую десятиминутку, однако во втором игровом отрезке гостям удалось сравнять счёт. На большой перерыв команды ушли при счёте 28:28.



Третья десятиминутка с минимальным перевесом осталась за санкт-петербургским клубом. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть, в которой «Зениту» удалось навязать борьбу «Жальгирису» и почти выцарапать победу, однако фол за две секунды до конца встречи позволил хозяевам получить три штрафных, которые были реализованы. Счёт стал равным — 62:62, а на последней секунде Густаво Айон промахнулся двухчоковым.

Встреча перешла в овертайм, в котором санкт-петербургский клуб не оставил шансов сопернику. Итоговый счёт встречи — 82:70 ОТ (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8) в пользу «Зенита».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 19 очков. В составе хозяев 12 очков набрал Эдгарас Улановас, столько же на счету Зака Ледея.