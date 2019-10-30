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19 очков Понитки помогли «Зениту» в овертайме переиграть «Жальгирис»

19 очков Понитки помогли «Зениту» в овертайме переиграть «Жальгирис»
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» одержал вторую победу в Евролиге, обыграв в пятом туре регулярного чемпионата «Жальгирис» в овертайме. Встреча проходила в Каунасе.

Хозяева паркета уверенно начали матч, выиграв первую десятиминутку, однако во втором игровом отрезке гостям удалось сравнять счёт. На большой перерыв команды ушли при счёте 28:28.

Третья десятиминутка с минимальным перевесом осталась за санкт-петербургским клубом. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть, в которой «Зениту» удалось навязать борьбу «Жальгирису» и почти выцарапать победу, однако фол за две секунды до конца встречи позволил хозяевам получить три штрафных, которые были реализованы. Счёт стал равным — 62:62, а на последней секунде Густаво Айон промахнулся двухчоковым.

Встреча перешла в овертайм, в котором санкт-петербургский клуб не оставил шансов сопернику. Итоговый счёт встречи — 82:70 ОТ (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8) в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 19 очков. В составе хозяев 12 очков набрал Эдгарас Улановас, столько же на счету Зака Ледея.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 82
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Жальгирис: Ледей - 12, Улановас - 12, Хайес - 10, Григонис - 10, Ландейл - 9, Уолкап - 6, Лекавичюс - 6, Милакнис - 5, Perez, Янкунас, Lukosiunas, Гебен
Зенит: Понитка - 19, Айон Агирре - 11, Айверсон - 10, Холлинс - 10, Томас - 8, Понкрашов - 7, Абромайтис - 6, Рэнфро - 5, Трушкин - 3, Хвостов - 2, Альбиси - 1, Пушков
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