Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

18 очков Монро помогли «Баварии» обыграть «Реал»

18 очков Монро помогли «Баварии» обыграть «Реал»
Баскетбол / Евролига 0

Мюнхенская «Бавария» на домашней площадке переиграла «Реал» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой четверти команды выглядели равными, но чуть сильнее оказались хозяева — 22:20. Ситуация повторилась и во второй четверти — с минимальным преимуществом сильнее оказалась «Бавария». Счёт на табло к большому перерыву был 41:38.

Во многом определяющей стала третья четверть, которую немецкий клуб выиграл с разницей в семь очков. В заключительном игровом отрезке «Реал» предпринял попытку отыграться, но в концовке хохзяевам удалось свести четверть к ничейному результату. Итоговый счёт — 95:86 (22:20, 19:18, 26:19, 29:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грегори Монро, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Энтони Рэндольф, набравший 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
95 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Монро - 18, Бартель - 17, Копонен - 15, Ло - 10, Радошевич - 10, Ципсер - 9, Лучич - 8, Нельсон - 8, Кинг, Đedović, Флаккадори, Grant
Реал Мадрид: Randolph - 17, Кампаццо - 16, Garuba Alari - 12, Микки - 10, Козёр - 9, Льюль - 8, Фернандес - 6, Дек - 3, Кэрролл - 3, Tavares Da Veiga - 2, Лапровиттола, Тэйлор
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019