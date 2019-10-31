18 очков Монро помогли «Баварии» обыграть «Реал»

Мюнхенская «Бавария» на домашней площадке переиграла «Реал» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой четверти команды выглядели равными, но чуть сильнее оказались хозяева — 22:20. Ситуация повторилась и во второй четверти — с минимальным преимуществом сильнее оказалась «Бавария». Счёт на табло к большому перерыву был 41:38.
Во многом определяющей стала третья четверть, которую немецкий клуб выиграл с разницей в семь очков. В заключительном игровом отрезке «Реал» предпринял попытку отыграться, но в концовке хохзяевам удалось свести четверть к ничейному результату. Итоговый счёт — 95:86 (22:20, 19:18, 26:19, 29:29).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грегори Монро, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Энтони Рэндольф, набравший 17 очков.
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