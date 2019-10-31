Зрительница смотрела Коню в пасть, чирлидинг завлекал танцами. Фото с матча ЦСКА

30 октября в Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА потерпел поражение от «Олимпиакоса». Встреча завершилась со счётом 79:84.

«Армейцы» удачно начали встречу, поведя к первому перерыву — 24:18. Однако уже во втором игровом отрезке греческой команде удалось отыграться. Выиграв десятиминутку с разницей «+10», они даже вышли вперёд — к большому перерыву на табло горели числа 43:39 в пользу гостей.

Третья четверть прошла в равной борьбе, и определение победителя решалось в заключительной десятиминутке, в которой сильнее оказался «Олимпиакос». Итоговый счёт встречи — 84:79 (18:24, 25:15, 21:21, 20:19).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Олимпиакос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.