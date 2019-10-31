Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

20 очков Хиггинса помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию»

20 очков Хиггинса помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию»
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» на домашней площадке переиграла «Валенсию» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча началась с минимального преимущества хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в два очка, а второй — с минимальным преимуществом.

После большого перерыва «Валенсии» удалось прибавить и не только отквитать отставание, но и выйти вперёд перед заключительной четвертью. Однако, четвёртая четверть полностью осталась за «Барселоной». 21:12 в игровом отрезке и итоговая победа каталонцев. Счёт встречи — 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12).

Самым результативным игроком матча стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. В составе гостей отличился Джордан Лойд, набравший 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
83 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Хиггинс - 20, Миротич - 17, Ханга - 13, Курич - 9, Дэвис - 8, Абринес - 8, Клавер - 3, Томич - 3, Больмаро - 2, Шмитс, Пустовой, Ориола
Валенсия: Лойд - 17, Дублевич - 12, Ндур - 11, Сан Эметерио - 11, Колом - 9, Мотум - 8, Маринкович - 5, Лабери - 2, Доорненкамп - 2, Абальде, Вивес, Састре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019