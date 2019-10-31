20 очков Хиггинса помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию»

«Барселона» на домашней площадке переиграла «Валенсию» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча началась с минимального преимущества хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в два очка, а второй — с минимальным преимуществом.



После большого перерыва «Валенсии» удалось прибавить и не только отквитать отставание, но и выйти вперёд перед заключительной четвертью. Однако, четвёртая четверть полностью осталась за «Барселоной». 21:12 в игровом отрезке и итоговая победа каталонцев. Счёт встречи — 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12).



Самым результативным игроком матча стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. В составе гостей отличился Джордан Лойд, набравший 17 очков.