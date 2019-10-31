20 очков Хиггинса помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию»
«Барселона» на домашней площадке переиграла «Валенсию» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча началась с минимального преимущества хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в два очка, а второй — с минимальным преимуществом.
После большого перерыва «Валенсии» удалось прибавить и не только отквитать отставание, но и выйти вперёд перед заключительной четвертью. Однако, четвёртая четверть полностью осталась за «Барселоной». 21:12 в игровом отрезке и итоговая победа каталонцев. Счёт встречи — 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12).
Самым результативным игроком матча стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. В составе гостей отличился Джордан Лойд, набравший 17 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
83 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Хиггинс - 20, Миротич - 17, Ханга - 13, Курич - 9, Дэвис - 8, Абринес - 8, Клавер - 3, Томич - 3, Больмаро - 2, Шмитс, Пустовой, Ориола
Валенсия: Лойд - 17, Дублевич - 12, Ндур - 11, Сан Эметерио - 11, Колом - 9, Мотум - 8, Маринкович - 5, Лабери - 2, Доорненкамп - 2, Абальде, Вивес, Састре
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