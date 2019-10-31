59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 159:158.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джеймс Харден, который набрал 59 очков. Трипл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 12 передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов собрал Клинт Капела.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Брэдли Бил, который набрал 46 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Томас Брайант (13 очков и 12 подборов) и Айзея Томас (17 очков и 10 передач).

В следующем матче «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Хьюстон Рокетс» — с «Бруклин Нетс».