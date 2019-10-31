59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 159:158.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джеймс Харден, который набрал 59 очков. Трипл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 12 передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов собрал Клинт Капела.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Брэдли Бил, который набрал 46 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Томас Брайант (13 очков и 12 подборов) и Айзея Томас (17 очков и 10 передач).
В следующем матче «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Хьюстон Рокетс» — с «Бруклин Нетс».
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
158 : 159
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Бил - 46, Хатимура - 23, Дав. Бертанс - 21, Томас - 17, Браун - 14, Брайант - 13, Wagner - 12, Смит - 6, Бонга - 6, Робинсон, Макрай
Хьюстон Рокетс: Харден - 59, Капела - 21, Уэстбрук - 17, Хаус - 16, Гордон - 15, Риверс - 11, Такер - 9, Маклемор - 3, Сефолоша - 3, Андерсон - 3, Чендлер - 2, Клемонс, Кларк
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