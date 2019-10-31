Матч «Вашингтон» — «Хьюстон» стал одним из самых результативных в истории НБА

Матч между «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс» стал одним из самых результативных в истории НБА. Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой «Хьюстона» со счётом 159:158.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джеймс Харден, который набрал 59 очков. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Брэдли Бил, набрав 46 очков.
Таким образом, команды, набравшие 317 очков на двоих, заняли в истории ассоциации третье место по количеству очков, без учёта овертайма. Второе место занимает матч между «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» в 1984 году. Тогда команды на двоих набрали 318 очков. Самой результативной стала игра между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс» в 1990 году, в которой на двоих команды набрали 320 очков.
С учётом овертайма этот матч вошёл в топ-10 самых результативных игр.Команды показали 8-й результат. Самая результативная встреча состоялась между «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс» в 1983 году. Тогда команды, сыграв 3 овертайма, набрали на двоих 370 очков.
- 31 октября 2019
-
08:21
-
07:57
-
07:37
-
06:09
-
05:36
-
04:59
-
02:55
-
02:29
-
01:03
-
00:36
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:13
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
19:08
-
18:28
-
17:40
-
16:10
-
14:49
-
13:45
-
12:25
-
11:35
-
10:28
-
09:00
-
08:52
-
08:14
-
06:40
-
05:16
-
01:13
-
00:16
- 29 октября 2019
-
23:28
-
22:25
-
21:51
-
21:29