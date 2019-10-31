«Финикс» обыграл» «Голден Стэйт». «Клипперс» проиграл «Юте»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:110.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Арон Бэйнс.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Эрик Пэскелл, набрав 20 очков. На счету Гленн Робинсон 17 очков.
Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Финикс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс Санз» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».
В другом матче «Юта Джаз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 110:96.
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