«Финикс» обыграл» «Голден Стэйт». «Клипперс» проиграл «Юте»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:110.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Арон Бэйнс.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Эрик Пэскелл, набрав 20 очков. На счету Гленн Робинсон 17 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Финикс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс Санз» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».

В другом матче «Юта Джаз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 110:96.