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«Финикс» обыграл» «Голден Стэйт». «Клипперс» проиграл «Юте»

«Финикс» обыграл» «Голден Стэйт». «Клипперс» проиграл «Юте»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:110.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Арон Бэйнс.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Эрик Пэскелл, набрав 20 очков. На счету Гленн Робинсон 17 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Финикс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс Санз» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».

В другом матче «Юта Джаз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 110:96.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 121
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 20, Робинсон - 17, Расселл - 15, Коли-Стайн - 12, Боумен - 10, Пул - 9, Карри - 9, Бёркс - 7, Спеллмен - 4, Грин - 4, Ли - 3, Крисс
Финикс Санз: Букер - 31, Бэйнс - 24, Шарич - 16, Рубио - 14, Джонсон - 12, Убре - 11, Камински - 4, Диалло - 4, Бриджес - 3, Окобо, Картер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Конли - 29, Митчелл - 24, Богданович - 14, Гобер - 13, Инглс - 10, Мудиэй - 8, Грин - 8, Дэвис - 4, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, О'Нил, Ньянг
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Грин - 23, Харрелл - 10, Робинсон - 9, Беверли - 8, Зубац - 8, Шамет - 5, Мэнн - 4, Паттерсон - 3, Харклесс - 2, Уолтон, Макгрудер, Кабенгеле
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