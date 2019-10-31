Карри сломал руку в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз», который его команда провела на своей площадке и уступила со счётом 110:121. Предварительный диагноз — перелом второй пястной кости левой руки, сообщает пресс-служба «Голден Стэйт».
Инцидент случился в третьей четверти. Карри в борьбе за мяч столкнулся с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом и неудачно упал, а сверху на него свалился соперник. О сроках восстановления баскетболиста станет известно позднее.
Поражение от «Финикса» стало для «Голден Стэйт», действующих финалистов НБА, третьим в четырёх встречах.
Карри, седьмой номер драфта 2009 года, в составе «Голден Стэйт» стал трёхкратным чемпионом НБА.
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