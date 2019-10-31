Перед матчем с «Црвеной Звездой» игроку «Химок» вручили майку белградского клуба

Сегодня, 31 октября, в Белграде проходит матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Химками». Перед стартом поединка хозяева паркета устроили трогательную церемонию для бывшего игрока команды, защитника Стефана Йовича, ныне защищающего цвета «Химок».

Представители белградского клуба вручили ему майку с номером «24». Напомним, Стефан выступал за белградский коллектив с 2014 по 2017 год. Отметим также, что Йович лишь недавно восстановился после повреждения и первый за долгое время матч сыграет как раз на некогда родной арене.

Сербский баскетболист перебрался в «Химки» минувшим летом. В период с 2017 по 2019 год разыгрывающий защитник выступал в составе мюнхенской «Баварии».