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«Голден Стэйт Уорриорз» поддержал ЛГБТ-сообщество

«Голден Стэйт Уорриорз» поддержал ЛГБТ-сообщество
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» в преддверии предыдущего матча регулярного чемпионата с «Финикс Санз» организовало мероприятие, посвящённое поддержке представителей ЛГБТ-сообщества. Оно получило название LGBTQ Night.

В его ходе «Уорриорз» вручили именные майки команды футболистке сборной США Меган Рапино и её спутнице жизни баскетболистке Сью Бёрд, сообщает ESPN. После окончания матча «Голден Стэйт» с «Финиксом» президент калифорнийцев Рик Уэлтерс провёл беседу с Рапино и Бёрд. Отметим, что Уэлтерс — первый в НБА руководитель команды, признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото с церемонии вручения маек Меган Рапино и Сью Бёрд, можно посмотреть на официальной странице «Голден Стэйт Уорриорз» в «Твиттере».

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