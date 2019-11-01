Куртинайтис: некоторые игроки «Химок» слишком хорошо о себе подумали

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата с «Црвеной Звездой», отметив, что некоторые из его подопечных проявили себя не лучшим образом.
«Поздравляю «Црвену Звезду» и тренера Андрию Гавриловича с очень хорошей игрой. Они сыграли с энергией, оставили на площадке сердце, и сегодня не было никаких вопросов, кто сильнее. Если говорить о двойной неделе Евролиги, то все находятся в равных условиях, однако после домашнего матча у нас был удобный перелёт. Самая большая проблема в том, что некоторые наши игроки слишком хорошо о себе подумали. Второй момент в том, что наши лидеры отдали очень много энергии во встрече с «Панатинаикосом», и нам нужно было больше помощи «скамейки», но именно помощи «скамейки» и не хватило.
Для нас это хороший опыт, потому что впереди шесть таких же двойных недель. Совсем непросто играть два или три матча на неделе, но таково расписание, и мы обязаны научиться играть в таком графике, чтобы выходить на площадку и контролировать игру. Иногда не нужно очень быстро бежать, а просто контролировать игру, и мы этому учимся. Сегодня мы получили хороший урок от «Црвены Звезды», спасибо ей за это", — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».
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