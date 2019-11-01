28 очков Ларкина не помогли «Анадолу Эфес» в матче с «Панатинаикосом»
В Афинах завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились «Панатинаикос» и стамбульский «Анадолу Эфес». Хозяева успешно начали и уже после первой четверти вели с разницей в пять очков — 24:19. Во второй десятиминутке гости немного сократили отставание — 38:42.
В третьей четверти афиняне вновь совершили небольшой рывок и оторвались от «Анадолу Эфес» уже на девять баллов — 63:54. В заключительном игровом отрезке «Панатинаикос» не сбавлял обороты и одержал победу с двузначным перевесом — 86:70.
Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Райс, набравший 18 баллов, дабл-дабл из 11 очков и 10 передач оформил Ник Калатес. У «Анадолу Эфес» 28 баллов на счету Шейна Ларкина.
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