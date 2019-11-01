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Ерёмин назвал причины поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»

Ерёмин назвал причины поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»
Баскетбол / Евролига 0

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин, чемпион мира 1982 года, рассказал, почему, по его мнению, ЦСКА уступил «Олимпиакосу» в матче Евролиги 30 октября. «Олимпиакос» на выезде победил «армейцев» со счётом 84:79.

«Олимпиакос» — такой коллектив, который бьётся до конца, поэтому мне кажется, что ключевую роль в исходе встречи сыграло именно это качество, присущее всем греческим командам. Греки порой даже самые невероятные матчи вытаскивают.

Кроме того у «Олимпиакоса» есть такой игрок, как Василис Спанулис. Он может весь матч не очень здорово провести. Но, как ни парадоксально, в трудный момент он берёт на себя ответственность и забивает самые важные мячи. Вот и в прошедшей игре Спанулис один из важнейших мячей забил», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».

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