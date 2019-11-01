Менеджер баскетбольных сборных России 3x3: чувствую гордость за страну

Генеральный менеджер сборных России по баскетболу 3x3 Игорь Кочарян прокомментировал информацию о том, что и женская, и мужская национальные команды получили прямые путёвки на Олимпийские игры—2020.

«Сегодня особенный день для российского баскетбола 3x3. Чувства гордости и радости за нашу страну переполняют. Все последние годы мы работали над достижением этой цели, и сегодня в Японии прошла церемония вручения олимпийских путёвок. Сейчас все мысли о том, как мы будем готовиться к Олимпиаде в Токио.

У нас есть все шансы на хорошее выступление. Сейчас мы дождёмся окончания чемпионата классического баскетбола, это будет в мае, дадим немного отдохнуть девчонкам и начнём готовиться непосредственно к Олимпийским играм. У нас в ротации порядка 10-12 кандидатов, и я надеюсь, нам удастся уже в мае собрать боеспособный коллектив, запустить его в товарищеские турниры и достойно подготовиться к Играм», — рассказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.