20 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с ЦСКА

В Санкт-Петербурге завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал ЦСКА. Уже в первой четверти «армейцы» совершили серьёзный рывок и повели с двузначным преимуществом — 26:15. Во второй десятиминутке «Зенит» не сумел сократить отставание, но и не позволил гостям увеличить отрыв — 37:48.

После большого перерыва подопечные Плазы прибавили и вернулись в игру, к концу третьей четверти они отставали лишь на два балла — 59:61. Но в заключительном игровом отрезке москвичи совершили рывок и одержали уверенную победу — 87:70.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 16 очков, 14 баллов на счету Йоханесса Фойгтманна. У «Зенита» 20 баллов и 8 подборов записал в актив Густаво Айон.