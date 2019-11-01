Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

20 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с ЦСКА

20 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал ЦСКА. Уже в первой четверти «армейцы» совершили серьёзный рывок и повели с двузначным преимуществом — 26:15. Во второй десятиминутке «Зенит» не сумел сократить отставание, но и не позволил гостям увеличить отрыв — 37:48.

После большого перерыва подопечные Плазы прибавили и вернулись в игру, к концу третьей четверти они отставали лишь на два балла — 59:61. Но в заключительном игровом отрезке москвичи совершили рывок и одержали уверенную победу — 87:70.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 16 очков, 14 баллов на счету Йоханесса Фойгтманна. У «Зенита» 20 баллов и 8 подборов записал в актив Густаво Айон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
70 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Айон Агирре - 20, Томас - 14, Холлинс - 13, Абромайтис - 9, Понитка - 7, Хвостов - 5, Альбиси - 2, Айверсон, Понкрашов, Рэнфро, Пушков, Трушкин
ЦСКА: Джеймс - 16, Фойгтман - 14, Хиллиард - 13, Курбанов - 13, Хайнс - 8, Ухов - 7, Стрелниекс - 6, Антонов - 5, Боломбой - 3, Бейкер - 2, Воронцевич, Лопатин
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019