Тренер «Зенита» объяснил поражение от ЦСКА «невероятными» попаданиями соперников

Ассистент главного тренера «Зенита» Жоана Плазы Хосе Саманьего поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. По словам специалиста, в нужный момент «армейцам» на выручку пришли невероятные попадания с дальней дистанции.
«Поздравляю ЦСКА с победой. В ключевые моменты игры они показали, насколько у них талантливые игроки собраны в составе, соперники попали несколько невероятных дальних бросков, и после такого было очень сложно вернуться в игру. Мы не наказали их за ошибки, хотя довольно неплохо играли в третьей четверти. Нам бы хотелось каждый раз играть так, как сегодня в третьей четверти. Как я сказал, ключевой момент сегодня — невероятные броски ЦСКА издали», — цитирует Саманьего официальный сайт «Зенита».
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