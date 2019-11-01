Итудис: ЦСКА искал возможность реабилитироваться за поражение от «Олимпиакоса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги (87:70), отметив, что «армейцы» стремились реабилитироваться за недавнее поражение от «Олимпиакоса».
«Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с «Олимпиакосом» мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Мы были лучше на отскоке, при том что «Зенит» хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с «Жальгирисом».
Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда «Зенит» совершил рывок. Мы были собраны, и это вело нас в правильном направлении. Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты", — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.
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