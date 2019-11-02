25 очков Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»

«Сакраменто Кингс» на домашней площадке переиграл «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча началась с преимущества хозяев паркета, которые выиграли первую четверть с разницей в десять очков. Однако уже во второй четверти гостям удалось отыграть львиную долю отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:48 в пользу «Сакраменто».
Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой «Юте» удалось сократить отставание до минимума. В заключительном игровом отрезке «Юта» вела в счёте за три секунды до конца встречи, однако аллей-уп в исполнении Харрисона Барнса принёс победу «Сакраменто». Итоговый счёт встречи — 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 25 очков. В составе гостей 24 очка на свой счёт записал Донован Митчелл.
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