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25 очков Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»

25 очков Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

«Сакраменто Кингс» на домашней площадке переиграл «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча началась с преимущества хозяев паркета, которые выиграли первую четверть с разницей в десять очков. Однако уже во второй четверти гостям удалось отыграть львиную долю отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:48 в пользу «Сакраменто».

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой «Юте» удалось сократить отставание до минимума. В заключительном игровом отрезке «Юта» вела в счёте за три секунды до конца встречи, однако аллей-уп в исполнении Харрисона Барнса принёс победу «Сакраменто». Итоговый счёт встречи — 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 25 очков. В составе гостей 24 очка на свой счёт записал Донован Митчелл.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
4-я четверть
102 : 101
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Хилд - 18, Богданович - 14, Барнс - 13, Бьелица - 11, Дедмон - 10, Холмс - 8, Джозеф - 3, Ариза, Феррелл, Джеймс, Габриэль, Суониган
Юта Джаз: Митчелл - 24, Конли - 19, Богданович - 17, Гобер - 15, Грин - 8, Инглс - 6, Мудиэй - 6, О'Нил - 6, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Дэвис, Ньянг
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