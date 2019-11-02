Прифтис: в некоторых компонентах «Химки» — лучшая команда в Европе
Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками». Встреча состоится 3 ноября 2019 года в 15:00 мск.
«Предстоит сложная игра на выезде с очень талантливой командой, с прекрасным составом. «Химки» на данный момент — одна из самых стабильных команд в Европе, особенно хорошо играет дома.
Они могут забивать с любой позиции, у них большая вариативность в нападении. Нам нужно быть очень сконцентрированными, чтобы не дать им забить лёгкие очки в быстрых прорывах, подборы в нападении и трёхочковые. В этих компонентах они, возможно, лучшие в Европе», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.
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