Харден обновил рекорд НБА по количеству промахов из-за дуги

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден обновил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству промахов из-за дуги в первых пяти матчах регулярного сезона, сообщает Clutch Points.



В первых пяти матчах нынешнего сезона лидер «Хьюстона» промахнулся из-за дуги 56 раз, что на 10 промахов превышает прошлый показатель.



В матче с «Бруклин Нетс» Харден реализовал всего 2 броска из-за дуги из 16, что не помешало Хардену набрать в общей сложности 36 очков за матч. Встреча завершилась победой «Бруклин Нетс» со счётом 123:116.



В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Майами Хит». В настоящий момент в активе «Хьюстона» три победы в первых пяти матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/20.