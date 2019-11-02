Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден обновил рекорд НБА по количеству промахов из-за дуги

Харден обновил рекорд НБА по количеству промахов из-за дуги
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден обновил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству промахов из-за дуги в первых пяти матчах регулярного сезона, сообщает Clutch Points.

В первых пяти матчах нынешнего сезона лидер «Хьюстона» промахнулся из-за дуги 56 раз, что на 10 промахов превышает прошлый показатель.

В матче с «Бруклин Нетс» Харден реализовал всего 2 броска из-за дуги из 16, что не помешало Хардену набрать в общей сложности 36 очков за матч. Встреча завершилась победой «Бруклин Нетс» со счётом 123:116.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Майами Хит». В настоящий момент в активе «Хьюстона» три победы в первых пяти матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/20.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019