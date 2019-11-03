«Оклахома» дома обыграла «Нью-Орлеан», «Бруклин» в гостях уступил «Детройту»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил со счётом 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, набравший 23 очка. В активе Криса Пола 15 очков, 9 передач и 3 перехвата. По 17 очков набрали Дариус Базли и Деннис Шрёдер, 16 — у Данило Галлинари.
В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Денвер Наггетс» — 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22).
Ещё в одной встрече «Детройт Пистонс» на домашней площадке обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37).
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 23, Базли - 17, Шрёдер - 17, Галлинари - 16, Пол - 15, Диалло - 12, Ноэль - 8, Надер - 4, Бертон - 3, Паттон, Холл, Фергюсон, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 17, Холидей - 16, Окафор - 15, Харт - 12, Джексон - 12, Болл - 10, Ингрэм - 7, Александер-Уолкер - 4, Хэйс - 4, Мелли - 4, Уильямс - 3, Фэйворс, Мур
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 91
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Вучевич - 24, Гордон - 21, Фурнье - 11, Росс - 10, Фульц - 9, Айзек - 7, Огастин - 4, Бамба - 1, Амину, Магетти, Джефферсон, Берч, Ивунду
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 20, Харрис - 13, Моррис - 10, Миллсэп - 9, Портер - 3, Грант - 3, Пламли - 3, Бисли - 3, Эрнангомес - 3, Крэйг - 2, Вандербилт, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Драммонд - 25, Кеннард - 24, Браун - 22, Моррис - 13, Галлоуэй - 12, Снелл - 10, Мейкер - 4, Михайлюк - 3, Томас, Боун, Роуз, Вуд, Думбуйа
Бруклин Нетс: Ирвинг - 20, Принс - 20, Харрис - 18, Динуайдди - 16, ЛеВерт - 14, Джордан - 10, Аллен - 7, Куруч - 2, Темпл - 2, Нваба, Пинсон, Муса
- 3 ноября 2019
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