«Оклахома» дома обыграла «Нью-Орлеан», «Бруклин» в гостях уступил «Детройту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил со счётом 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, набравший 23 очка. В активе Криса Пола 15 очков, 9 передач и 3 перехвата. По 17 очков набрали Дариус Базли и Деннис Шрёдер, 16 — у Данило Галлинари.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Денвер Наггетс» — 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22).

Ещё в одной встрече «Детройт Пистонс» на домашней площадке обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37).