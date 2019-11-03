36 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35). Таким образом, «Бакс» прервали трёхматчевую победную серию «Рэпторс».
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 36 очков, 15 подборов, 8 передач, 1 перехвата и 4 блокшотов. 14 очков набрал Эрик Бледсо, по 11 — у Криса Миддлтона и Брука Лопеса.
Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Кайл Лоури, набравший 36 очков. У Марка Газоля 10 очков и 12 подборов.
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Финикс Санз» — 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32).
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