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36 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Торонто»

36 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35). Таким образом, «Бакс» прервали трёхматчевую победную серию «Рэпторс».

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 36 очков, 15 подборов, 8 передач, 1 перехвата и 4 блокшотов. 14 очков набрал Эрик Бледсо, по 11 — у Криса Миддлтона и Брука Лопеса.

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Кайл Лоури, набравший 36 очков. У Марка Газоля 10 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Финикс Санз» — 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32).

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Бледсо - 14, Миддлтон - 11, Браун - 9, Дивинченцо - 8, Хилл - 7, Лопес - 6, Корвер - 6, Ильясова - 5, Мэттьюз - 2, Уилсон, Коннотон
Торонто Рэпторс: Лоури - 36, Сиакам - 16, Ванвлит - 12, Ибака - 11, Марк Газоль - 10, Ануноби - 9, Томас - 5, Пауэлл - 4, Дэвис - 2, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Миллер, Буше
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
105 : 114
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 24, Кларк - 16, Брукс - 16, Валанчюнас - 13, Андерсон - 8, Аллен - 7, Джексон - 7, Джонс - 6, Хилл - 6, Гудурич - 2, Мелтон, Кабокло, Краудер
Финикс Санз: Букер - 21, Бэйнс - 20, Убре - 15, Камински - 14, Рубио - 11, Бриджес - 10, Шарич - 9, Джонсон - 5, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
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