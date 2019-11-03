Харден, невзирая на антирекорд, продолжит бросать трёхочковые

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, установивший антирекорд по количеству промахов из-за дуги в первых пяти матчах регулярного сезона, заявил, что не перестанет атаковать из-за дуги.
«У меня было много возможностей для бросков. Пока у меня не идут броски из-за дуги, но я просто буду продолжать попытки. Были хорошие атаки. Я совершал такие броски на протяжении нескольких последних лет. Так что, если некоторые команды попробуют лишить меня возможности бросать с дальней дистанции, я по-прежнему буду это делать», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
В первых пяти матчах сезона Харден промахнулся из-за дуги 56 раз, что на 10 раз больше предыдущего антирекорда. В минувшем матче с «Бруклин Нетс» он реализовал лишь 2 броска из 16 с дальней дистанции.
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