В «Зените» дали понять, что Плазе не грозит отставка

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал понять, что, невзирая на тяжёлый старт сезона, как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге, главному тренеру команды Жоане Плазе не грозит отставка.
«У него серьёзный кредит доверия. Мы заранее знали и готовились к тому, что старт сезона будет сложным, что мы будем вкатываться, показывать нестабильную игру, что яркие победы могут чередоваться с необязательными поражениями.
Заранее понимали, что в этом сезоне нам этого не избежать. «Зениту» нужно адаптироваться к новому формату, в котором играет команда. Просто сравните наш нынешний календарь с прошлогодним", — приводит слова функционера официальный сайт клуба.
В шести матчах Евролиги «Зенит» победил лишь дважды, в Единой лиге ВТБ на счету команды пять матчей, три из которых завершились поражением.
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