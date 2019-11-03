Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Зените» дали понять, что Плазе не грозит отставка

В «Зените» дали понять, что Плазе не грозит отставка
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал понять, что, невзирая на тяжёлый старт сезона, как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге, главному тренеру команды Жоане Плазе не грозит отставка.

«У него серьёзный кредит доверия. Мы заранее знали и готовились к тому, что старт сезона будет сложным, что мы будем вкатываться, показывать нестабильную игру, что яркие победы могут чередоваться с необязательными поражениями.

Заранее понимали, что в этом сезоне нам этого не избежать. «Зениту» нужно адаптироваться к новому формату, в котором играет команда. Просто сравните наш нынешний календарь с прошлогодним", — приводит слова функционера официальный сайт клуба.

В шести матчах Евролиги «Зенит» победил лишь дважды, в Единой лиге ВТБ на счету команды пять матчей, три из которых завершились поражением.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019