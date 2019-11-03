24 очка Шведа помогли «Химкам» разгромить УНИКС

Подмосковные «Химки» обыграли УНИКС на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета захватили преимущество в первой четверти, поведя в счёте с разницей в 13 очков к первому перерыву. Во втором игровом отрезке «Химки» чуть сбавили темп, однако всё равно выиграли четверть, пусть и с разницей в четыре очка. К большому перерыву счёт на табло был 57:40.
После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — к заключительному игровому отрезку преимущество химчан составляло уже 21 очко. Четвёртая четверть также осталась за «Химками». Итоговый счёт встречи — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В составе гостей 19 очков принёс команде Джамар Смит.
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