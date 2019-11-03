Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

24 очка Шведа помогли «Химкам» разгромить УНИКС

24 очка Шведа помогли «Химкам» разгромить УНИКС
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» обыграли УНИКС на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета захватили преимущество в первой четверти, поведя в счёте с разницей в 13 очков к первому перерыву. Во втором игровом отрезке «Химки» чуть сбавили темп, однако всё равно выиграли четверть, пусть и с разницей в четыре очка. К большому перерыву счёт на табло был 57:40.

После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — к заключительному игровому отрезку преимущество химчан составляло уже 21 очко. Четвёртая четверть также осталась за «Химками». Итоговый счёт встречи — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В составе гостей 19 очков принёс команде Джамар Смит.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
109 : 83
УНИКС
Казань, Россия
Химки: Швед - 24, Букер - 21, Гилл - 15, Тимма - 13, Дайр. Бертанс - 10, Моня - 7, Эванс - 6, Карасёв - 5, Зайцев - 3, Йович - 3, Десятников - 2, Вяльцев
УНИКС: Смит - 19, Макколум - 18, Клименко - 11, Паульссон - 10, Колесников - 10, Тайус - 6, Морган - 4, Лиходей - 2, Кощеев - 2, Сергеев - 1, Манцарис, Аношин
«Химки» установили антирекорд. Но УНИКС всё равно разгромили
Во что играли казанцы, если дружина Куртинайтиса разобрала их практически пешком?
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019