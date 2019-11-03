Прифтис прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Химками»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».
«Плохой день для нашей команды и лично для меня. Мы ничего не показали в первой четверти и заложили плохую основу для того, чтобы в дальнейшем бороться с соперником, пропустив слишком много очков в начале. После этого было сложно что-то противопоставить «Химкам», хотя мы в некоторой степени отреагировали. Этого было недостаточно. Поздравляю «Химки» с победой», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт подмосковной команды.
Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счётом 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21). Эта победа стала для «Химок» шестой в шести первых матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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