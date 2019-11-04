Результаты матчей НБА за 3 ноября 2019 года

В ночь с 3 на 4 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 21 очко, собрав 11 подборов и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 103:96 в пользу «Лейкерс».

«Даллас Маверикс» в гостях выиграл у «Кливленд Кавальерс». На счету Луки Дончича («Даллас») трипл-дабл: 29 очков, 14 подборов и 15 передач. Итоговый счёт — 131:111 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке переиграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 30 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 3 передачи. Окончательный счёт — 105:94 в пользу «Клипперс».