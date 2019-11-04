Результаты матчей НБА за 3 ноября 2019 года

В ночь с 3 на 4 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 21 очко, собрав 11 подборов и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 103:96 в пользу «Лейкерс».
«Даллас Маверикс» в гостях выиграл у «Кливленд Кавальерс». На счету Луки Дончича («Даллас») трипл-дабл: 29 очков, 14 подборов и 15 передач. Итоговый счёт — 131:111 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке переиграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 30 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 3 передачи. Окончательный счёт — 105:94 в пользу «Клипперс».
- 4 ноября 2019
-
08:50
-
08:02
-
06:23
-
06:07
-
04:40
- 3 ноября 2019
-
21:40
-
20:17
-
19:21
-
18:33
-
17:56
-
17:10
-
16:52
-
14:58
-
13:48
-
12:52
-
11:59
-
10:53
-
09:15
-
07:40
-
06:11
-
06:01
-
05:51
-
00:47
- 2 ноября 2019
-
22:53
-
20:35
-
19:03
-
17:27
-
15:30
-
14:00
-
12:33
-
11:41
-
10:52
-
10:02
-
07:58
-
07:37