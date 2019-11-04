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Результаты матчей НБА за 3 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 3 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 3 на 4 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 21 очко, собрав 11 подборов и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 103:96 в пользу «Лейкерс».

«Даллас Маверикс» в гостях выиграл у «Кливленд Кавальерс». На счету Луки Дончича («Даллас») трипл-дабл: 29 очков, 14 подборов и 15 передач. Итоговый счёт — 131:111 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке переиграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 30 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 3 передачи. Окончательный счёт — 105:94 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 95
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Брогдон - 22, Лиф - 13, Лэмб - 11, Холидей - 9, Битадзе - 9, Макдермотт - 7, Холидэй - 5, Сэмпсон - 4, Макконнел - 2, Боуэн, Митру-Лонг, Джонсон
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Картер - 20, Янг - 12, Маркканен - 11, Корнет - 9, Саторански - 9, Арчидиаконоу - 6, Портер - 4, Данн - 2, Уайт - 1, Харрисон, Гэффорд, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс: Моррис - 28, Барретт - 22, Трир - 11, Робинсон - 10, Рэндл - 8, Браздейкис - 4, Эллингтон - 3, Портис - 2, Нтиликина - 2, Нокс - 2, Дотсон, Гибсон
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Хилд - 22, Барнс - 19, Холмс - 14, Бьелица - 10, Ариза - 8, Богданович - 6, Джозеф - 6, Дедмон - 2, Суониган - 2, Феррелл, Джеймс, Габриэль
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Робинсон - 23, Леонард - 21, Батлер - 18, Джонсон - 17, Горан Драгич - 15, Хироу - 12, Адебайо - 8, Олиник - 6, Нанн - 5, Сильва - 4, Уэйтерс, Уинслоу, Хаслем
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Клемонс - 16, Маклемор - 14, Уэстбрук - 10, Хаус - 10, Капела - 5, Сефолоша - 5, Гордон - 4, Риверс - 3, Такер - 2, Андерсон - 2, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
96 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 18, Гэй - 16, Дерозан - 14, Уайт - 12, Форбс - 12, Олдридж - 8, Миллз - 4, Лайлз - 4, Кэрролл - 4, Белинелли - 3, Пёлтль - 1, Уокер, Мету
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 21, Брэдли - 16, Колдуэлл-Поуп - 14, Ховард - 14, Кузма - 5, Грин - 3, Карузо - 2, Макги - 2, Дэниэлс - 1, Кук, Дадли
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Лав - 29, Кларксон - 17, Томпсон - 11, Секстон - 10, Осман - 10, Найт - 10, Гарлэнд - 9, Портер - 8, Нэнс - 5, Кук - 2, Маккинни
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Порзингис - 18, Брансон - 14, Карри - 13, Хардуэй-младший - 12, Марьянович - 12, Финни-Смит - 10, Пауэлл - 9, Райт - 8, Джексон - 3, Брокхофф - 3, Ли, Бареа
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 94
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харрелл - 19, Л. Уильямс - 17, Грин - 12, Зубац - 11, Шамет - 10, Беверли - 4, Харклесс - 2, Робинсон, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле, Паттерсон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 19, Гобер - 12, Инглс - 9, Конли - 8, Брэдли - 8, Грин - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, О'Нил, Они, Ньянг
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