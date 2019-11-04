Айверсон назвал пять лучших игроков в истории НБА

Знаменитый баскетболист Аллен Айверсон, первый номер драфта НБА 1996 года и финалист сезона-2000/01 в составе «Филадельфии Сиксерс», назвал пятёрку игроков, которые, по его мнению, являются лучшими в истории лиги.

По мнению Айверсона, в топ-5 баскетболистов входят Майкл Джордан, Стефен Карри, Леброн Джеймс, Шакил О'Нил и Коби Брайант. При этом сказано, что порядок, в котором располагаются имена игроков, значения не имеет.

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Джордан шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Его шесть раз признавали самым ценным игроком финала. Карри — трёхкратный чемпион в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», завоевал два титула в составе «Майами Хит», а ещё один — в составе «Кливленд Кавальерс». Его трижды признавали самым ценным игроком финала.

О'Нил и Брайант вместе добыли три титула для «Лейкерс», после чего первый ещё раз стал чемпионом с «Майами», а второй остался в «Лейкерс» и принёс клубу ещё два титула. Шакила трижды признавали самым ценным игроком финала, а Коби — дважды.