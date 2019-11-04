20-летний Дончич установил сразу четыре достижения в матче с «Кливлендом»

В ночь с 3 на 4 ноября мск «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях выиграл у «Кливленд Кавальерс». На счету Луки Дончича («Даллас») трипл-дабл: 29 очков, 14 подборов и 15 передач. Итоговый счёт — 131:111 в пользу «Маверикс».
Дончич стал первыим игроком в истории НБА, на счету которого оказалось не менее 29 очков, 13 подборов и 15 передач в двух играх подряд.
20-летний словенец стал самым молодым игроком в истории лиги, который в двух матчах подряд делал трипл-даблы, набирая при этом не менее 25 очков.
Дончич стал вторым игроком в истории «Далласа», который в двух матчах подряд отдавал не менее 15 передач. Он повторил достижение Джейсона Кидда.
Наконец, Дончич стал первым игроком с 1965 года, который в двух играх подряд набирал не менее 25 очков, собирал не менее 10 подборов и отдавал не менее 15 передач. Он повторил достижение Оскара Робертсона.
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