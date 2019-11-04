Кальдерон завершил карьеру и будет работать в профсоюзе игроков НБА
Испанский баскетболист Хосе Кальдерон официально принял решение завершить карьеру, сообщает Washington Post. Кальдерон продолжит работу в профсоюзе игроков НБА в качестве специального ассистента директора профсоюза.
Прошлый сезон Кальдерон провёл в составе «Детройт Пистонс». Хосе принял участие в 49 встречах, набирая в них 2,3 очка, собирая 1,2 подбора и совершая 2,3 передачи за 12,9 минуты в среднем.
Всего в регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 895 матчах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 5,8 передачи в среднем.
В августе он отправился в Ливан по инициативе ЮНИСЕФ по оказанию помощи детям-беженцам и решил не возобновлять игровую практику после возвращения в Нью-Йорк.
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