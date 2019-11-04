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Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от четвёртого поражения подряд в Единой лиге ВТБ

Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от четвёртого поражения подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Санкт-петербургский «Зенит» в овертайме проиграл «Астане» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимуществом хозяев, которые повели в счёте с разницей в четыре очка к первому перерыву. Во втором игровом отрезке «Астане» удалось совершить впечатляющий рывок, после которого «Зениту» было тяжело оправиться — к большому перерыву счёт на табло был уже 57:39 в пользу команды из Нур-Султана.

Однако в третьей четверти «Зениту» удалось практически полностью отквитать отставание — 31:15 в пользу гостей в третьей четверти и всего одно очко отставания к заключительной десятиминутке. В четвёртой четверти борьба была равной, но на последних секундах «Астана» вела в счёте с разницей в три очка, однако трёхочковый Дмитрия Хвостова спас «Зенит» от поражения в основное время за считанные секунды до сирены.

Но в овертайме сильнее всё же оказались хозяева с разницей всего в одно очко. итоговый счёт мача — 109:108 ОТ (26:22, 31:17, 15:32, 24:25, 13:12).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Ристич, набравший 30 очков. В составе «Зенита» 22 очка набрал Остин Холлинс. Дабл-дабл оформил Густаво Айон, на счету которого 17 очков и 13 подборов.

Это поражение стало для «Зенита» четвёртым подряд в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
109 : 108
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Астана: Кларк, Хилл, Пан, Щербак, Мурзагалиев, Ристич, Уайтхед, Жигулин, Майдекин, Гаврилов, Марчук
Зенит: Айверсон, Понкрашов, Холлинс, Томас, Балашов, Ренфро, Хвостов, Пушков, Шевчук, Трушкин, Понитка, Айон Агирре
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