Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от четвёртого поражения подряд в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» в овертайме проиграл «Астане» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимуществом хозяев, которые повели в счёте с разницей в четыре очка к первому перерыву. Во втором игровом отрезке «Астане» удалось совершить впечатляющий рывок, после которого «Зениту» было тяжело оправиться — к большому перерыву счёт на табло был уже 57:39 в пользу команды из Нур-Султана.



Однако в третьей четверти «Зениту» удалось практически полностью отквитать отставание — 31:15 в пользу гостей в третьей четверти и всего одно очко отставания к заключительной десятиминутке. В четвёртой четверти борьба была равной, но на последних секундах «Астана» вела в счёте с разницей в три очка, однако трёхочковый Дмитрия Хвостова спас «Зенит» от поражения в основное время за считанные секунды до сирены.



Но в овертайме сильнее всё же оказались хозяева с разницей всего в одно очко. итоговый счёт мача — 109:108 ОТ (26:22, 31:17, 15:32, 24:25, 13:12).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Ристич, набравший 30 очков. В составе «Зенита» 22 очка набрал Остин Холлинс. Дабл-дабл оформил Густаво Айон, на счету которого 17 очков и 13 подборов.



Это поражение стало для «Зенита» четвёртым подряд в Единой лиге ВТБ.