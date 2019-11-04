Плаза связал поражение «Зенита» с большим количеством сыгранных матчей за неделю

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Болельщики получили неплохой матч для просмотра. И та и другая команда показали разные лица в первой и второй половинах. Нам нужно быть более последовательными в игре… Это правда, мы провели три матча за неделю, тем не менее в нашей игре большие перепады. Мы не можем проигрывать первую половину почти «-20» и пытаться отыграться во второй. Мы в процессе узнавания друг друга, узнавания турнира и того, насколько он силён. Этот процесс провоцирует такие вот небольшие кризисы внутри игры, и нам нужно научиться в будущем этого избегать.
У нас нет проблем с настроем или мотивацией, с самоотдачей тоже всё в порядке. Просто нужно понять, что такие периоды, когда нам нужно будет играть много матчей в сжатые сроки, будут случаться, и быть к этому готовыми», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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