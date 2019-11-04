Хвостов стал лучшим по результативным передачам в истории Единой лиги ВТБ
Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов стал лучшим по результативным передачам в истории Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» Хвостов сделал 7 результативных передач, что позволило ему обойти Милоша Теодосича по этому показателю — теперь на счету Хвостова 781 передача, в то время как у Теодосича — 776.
Третий в этом списке — Бранко Миркович (707). Теодосич покинул ЦСКА в преддверии сезона-2017/18, перейдя в «Лос-Анджелес Клипперс», однако в нынешнем сезоне серб вернулся в Европу, где выступает за итальянский «Виртус».
У Бранко Мирковича есть все шансы догнать Теодосича — в нынешнем сезоне он играет в составе клуба Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск».
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