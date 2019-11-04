Уэстбрук не поможет «Хьюстону» в следующем матче регулярного чемпионата

В ночь на 5 ноября мск «Хьюстон Рокетс» проведёт очередной матч регулярного чемпионата. Команда Д'Антони приедет в штат Теннесси, где встретится с «Мемфис Гриззлиз». Техасцам в этой встрече не поможет разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, сообщает на своей странице в «Твиттере» Тим Макмайон. Тренерский штаб «Рокетс» намерен дать баскетболисту день отдыха.

Напомним, Уэстбрук стал игроком «Рокетс» в минувшее межсезонье. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в шести встречах, набирая в них 21,2 очка, собирая 9,8 подбора и совершая 9,2 передачи.

«Хьюстон» после шести матчей регулярного сезона занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав три победы при трёх поражениях.